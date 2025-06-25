25.06.2025
Смотреть онлайн Castillo Meza/Solis - Atturu/Daughters 25.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Lakewood WD: Castillo Meza/Solis — Atturu/Daughters . Начало встречи 25 июня 2025 запланировано на 02:20 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Lakewood WD
Завершен
(7:5, 6:1)
2 : 0
25 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Atturu/Daughters - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Atturu/Daughters - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Castillo Meza/Solis - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Castillo Meza/Solis - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Atturu/Daughters - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Atturu/Daughters - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Castillo Meza/Solis - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Atturu/Daughters - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Castillo Meza/Solis - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Castillo Meza/Solis - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Castillo Meza/Solis - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Castillo Meza/Solis - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Castillo Meza/Solis - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Castillo Meza/Solis - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Castillo Meza/Solis - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Castillo Meza/Solis - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Castillo Meza/Solis - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Atturu/Daughters - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Castillo Meza/Solis - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
3
0
Двойные ошибки
1
2
Выигрыш первой подачи
72%
50%
Реализация брейк - пойнтов
45%
67%
Комментарии к матчу