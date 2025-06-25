25.06.2025
Смотреть онлайн Kumar/Rachapudi - Garcia/Lee 25.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Lakewood WD: Kumar/Rachapudi — Garcia/Lee . Начало встречи 25 июня 2025 запланировано на 02:20 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Lakewood WD
Завершен
(3:6, 6:2, 0:1)
1 : 2
25 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Garcia/Lee - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Garcia/Lee - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Kumar/Rachapudi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Garcia/Lee - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Garcia/Lee - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Kumar/Rachapudi - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Garcia/Lee - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Kumar/Rachapudi - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Garcia/Lee - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Kumar/Rachapudi - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Garcia/Lee - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Kumar/Rachapudi - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Kumar/Rachapudi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 14 - Kumar/Rachapudi - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Garcia/Lee - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Kumar/Rachapudi - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Kumar/Rachapudi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
1
2
Выигрыш первой подачи
65%
69%
Реализация брейк - пойнтов
60%
67%
