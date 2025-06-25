25.06.2025
Смотреть онлайн Miguel Tobon - Жуан лукас Рейс да Силва 25.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Lima, Peru, Qualifying: Miguel Tobon — Жуан лукас Рейс да Силва, 1/16 финала . Начало встречи 25 июня 2025 запланировано на 00:25 по московскому времени и пройдет на корте Cancha 9.
МСК, 1/16 финала, Корт: Cancha 9
Lima, Peru, Qualifying
Завершен
(6:2, 7:5)
2 : 0
25 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Miguel Tobon - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Miguel Tobon - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 3 - Miguel Tobon - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Жуан лукас Рейс да Силва - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Miguel Tobon - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Miguel Tobon - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 7 - Жуан лукас Рейс да Силва - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Miguel Tobon - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Жуан лукас Рейс да Силва - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Жуан лукас Рейс да Силва - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Miguel Tobon - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Жуан лукас Рейс да Силва - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Miguel Tobon - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Жуан лукас Рейс да Силва - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Miguel Tobon - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Жуан лукас Рейс да Силва - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Miguel Tobon - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Miguel Tobon - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 19 - Miguel Tobon - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Miguel Tobon - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
2
0
Двойные ошибки
0
2
Выигрыш первой подачи
67%
50%
Реализация брейк - пойнтов
83%
67%
