Смотреть онлайн Miguel Tobon - Жуан лукас Рейс да Силва 25.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Lima, Peru, Qualifying: Miguel Tobon — Жуан лукас Рейс да Силва, 1/16 финала . Начало встречи 25 июня 2025 запланировано на 00:25 по московскому времени и пройдет на корте Cancha 9.