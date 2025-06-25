Смотреть онлайн Гонсало Буэно - Гуидо Иван Юсто 25.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Lima, Peru, Qualifying: Гонсало Буэно — Гуидо Иван Юсто, 1/16 финала . Начало встречи 25 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на корте Cancha Central.