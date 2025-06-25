25.06.2025
Смотреть онлайн Гонсало Буэно - Гуидо Иван Юсто 25.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Lima, Peru, Qualifying: Гонсало Буэно — Гуидо Иван Юсто, 1/16 финала . Начало встречи 25 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на корте Cancha Central.
МСК, 1/16 финала, Корт: Cancha Central
Lima, Peru, Qualifying
Завершен
(6:0, 6:4)
2 : 0
25 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Гонсало Буэно - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Гонсало Буэно - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Гонсало Буэно - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Гонсало Буэно - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Гонсало Буэно - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Гонсало Буэно - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Гуидо Иван Юсто - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Гонсало Буэно - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Гонсало Буэно - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 10 - Гуидо Иван Юсто - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Гуидо Иван Юсто - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Гонсало Буэно - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Гонсало Буэно - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Гуидо Иван Юсто - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Гонсало Буэно - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Гонсало Буэно - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
1
2
Выигрыш первой подачи
63%
42%
Реализация брейк - пойнтов
86%
40%
Игры 1/16 финала
29.10
2
1
6
3
3
6
6
2
Завершен
29.10
0
2
6
7
1
2
Отказ
28.10
0
2
1
6
2
6
Завершен
28.10
2
0
6
0
6
3
Завершен
28.10
2
1
4
6
7
6
6
4
Завершен
28.10
0
2
3
6
1
6
Завершен
28.10
2
0
6
3
6
1
Завершен
28.10
0
2
3
6
2
6
Завершен
28.10
0
2
6
7
4
6
Завершен
28.10
2
0
7
6
7
6
Завершен
27.10
-
-
Отменен
25.06
2
0
6
0
6
4
Завершен
25.06
2
0
6
2
7
5
Завершен
24.06
2
1
6
3
3
6
6
3
Завершен
24.06
-
-
Отменен
24.06
-
-
Отменен
24.06
2
0
6
1
6
1
Завершен
24.06
2
0
7
5
6
3
Завершен
24.06
0
2
3
6
2
6
Завершен
24.06
0
2
5
7
0
2
Отказ
24.06
0
2
6
7
3
6
Завершен
24.06
1
2
6
4
4
6
3
6
Завершен
24.06
1
2
1
6
6
4
2
6
Завершен
