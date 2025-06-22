Фрибет 15000₽
22.06.2025

Смотреть онлайн Kumar/Milavsky - Fuchs/Thayne 22.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Тулса - МП: Kumar/MilavskyFuchs/Thayne . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .

МСК
ITF M25 Тулса - МП
Kumar/Milavsky
Завершен
(3:6, 6:3, 0:1)
1 : 2
22 июня 2025
Fuchs/Thayne
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Fuchs/Thayne - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Fuchs/Thayne - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Fuchs/Thayne - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Fuchs/Thayne - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Fuchs/Thayne - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Kumar/Milavsky - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Kumar/Milavsky - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Kumar/Milavsky - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Fuchs/Thayne - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Kumar/Milavsky - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Fuchs/Thayne - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Kumar/Milavsky - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Kumar/Milavsky - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Kumar/Milavsky - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Fuchs/Thayne - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Fuchs/Thayne - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 17 - Kumar/Milavsky - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 18 - Kumar/Milavsky - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Статистика матча

Эйсы
2
4
Двойные ошибки
1
3
Выигрыш первой подачи
67%
65%
Реализация брейк - пойнтов
60%
100%
Комментарии к матчу
