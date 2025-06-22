22.06.2025
Смотреть онлайн Roman Sancilio - Elias Shokry 22.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Knoxville: Roman Sancilio — Elias Shokry, 1/2 финала . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 00:15 по московскому времени и пройдет на корте Goodfriend Tennis Center - Court 04.
МСК, 1/2 финала, Корт: Goodfriend Tennis Center - Court 04
UTR Pro Knoxville
Отказ
(Победитель: Elias Shokry)
0 : 0
22 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Elias Shokry - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Roman Sancilio - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Roman Sancilio - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Roman Sancilio - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Elias Shokry - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Elias Shokry - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Roman Sancilio - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Elias Shokry - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Roman Sancilio - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Elias Shokry - взял свою подачу со счетом 15-40
Отказ от игnры
Статистика матча
Эйсы
2
0
Двойные ошибки
2
4
Выигрыш первой подачи
67%
59%
Реализация брейк - пойнтов
33%
40%
