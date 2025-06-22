22.06.2025
Смотреть онлайн Bass/Kirchheimer - Dean/Tripathi 22.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Rancho Santa Fe MD: Bass/Kirchheimer — Dean/Tripathi . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Rancho Santa Fe MD
Завершен
(1:6, 6:7)
(1:6, 6:7)
0 : 2
22 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Bass/Kirchheimer - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Dean/Tripathi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Dean/Tripathi - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Dean/Tripathi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Dean/Tripathi - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Dean/Tripathi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Dean/Tripathi - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Bass/Kirchheimer - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Dean/Tripathi - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Bass/Kirchheimer - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Bass/Kirchheimer - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Dean/Tripathi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Dean/Tripathi - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Bass/Kirchheimer - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Dean/Tripathi - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Bass/Kirchheimer - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Dean/Tripathi - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Bass/Kirchheimer - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Dean/Tripathi - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
2
Двойные ошибки
3
3
Выигрыш первой подачи
64%
58%
Реализация брейк - пойнтов
25%
100%
Комментарии к матчу