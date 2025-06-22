Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
22.06.2025

Смотреть онлайн Bass/Kirchheimer - Dean/Tripathi 22.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Rancho Santa Fe MD: Bass/KirchheimerDean/Tripathi . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени .

МСК
ITF M15 Rancho Santa Fe MD
Bass/Kirchheimer
Завершен
(1:6, 6:7)
0 : 2
22 июня 2025
Dean/Tripathi
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Bass/Kirchheimer - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Dean/Tripathi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Dean/Tripathi - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Dean/Tripathi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Dean/Tripathi - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Dean/Tripathi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Dean/Tripathi - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Bass/Kirchheimer - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Dean/Tripathi - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Bass/Kirchheimer - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Bass/Kirchheimer - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Dean/Tripathi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Dean/Tripathi - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Bass/Kirchheimer - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Dean/Tripathi - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Bass/Kirchheimer - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Dean/Tripathi - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Bass/Kirchheimer - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Dean/Tripathi - взял свою подачу со счетом 30-40

Статистика матча

Эйсы
1
2
Двойные ошибки
3
3
Выигрыш первой подачи
64%
58%
Реализация брейк - пойнтов
25%
100%
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
ATP Файналс
ATP Файналс
Итоговый чемпионат ATP — пары
Итоговый чемпионат ATP — пары
иконка Популярные матчи
Сибирь Сибирь
Адмирал Адмирал
19 Декабря
15:30
Болонья Болонья
Интер Милан Интер Милан
19 Декабря
22:00
Трактор Трактор
Металлург Металлург
19 Декабря
17:00
Куньлунь Ред Стар Куньлунь Ред Стар
Лада Лада
19 Декабря
19:30
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
Боруссия М'гладбах Боруссия М'гладбах
19 Декабря
22:30
Валенсия Валенсия
Майорка Майорка
19 Декабря
23:00
Team Falcons Team Falcons
Xtreme Gaming Xtreme Gaming
19 Декабря
14:00
Челны Челны
Норильск Норильск
19 Декабря
19:00
МХК Спартак МХК Спартак
Академия хоккея им. Михайлова U20 Академия хоккея им. Михайлова U20
19 Декабря
18:30
Горняк Учалы Горняк Учалы
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
19 Декабря
16:30
иконка Рейтинг
Рейтинг ATP
Рейтинг WTA