Смотреть онлайн Ilima Guseynova - Saiyora Rajabalieva 18.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международный — Кубок Билли Джин Кинг: Ilima Guseynova — Saiyora Rajabalieva . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени .
МСК
Кубок Билли Джин Кинг
Завершен
(4:6, 6:4, 3:0)
(4:6, 6:4, 3:0)
2 : 1
18 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Saiyora Rajabalieva - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Saiyora Rajabalieva - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Ilima Guseynova - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Ilima Guseynova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 5 - Saiyora Rajabalieva - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Saiyora Rajabalieva - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Ilima Guseynova - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Saiyora Rajabalieva - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Ilima Guseynova - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Saiyora Rajabalieva - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Ilima Guseynova - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Saiyora Rajabalieva - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Ilima Guseynova - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Saiyora Rajabalieva - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Saiyora Rajabalieva - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Ilima Guseynova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Saiyora Rajabalieva - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Ilima Guseynova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Ilima Guseynova - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Ilima Guseynova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 21 - Ilima Guseynova - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 22 - Ilima Guseynova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 23 - Ilima Guseynova - взял свою подачу со счетом 15-40
Отказ от игnры
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
6
6
Выигрыш первой подачи
74%
54%
Реализация брейк - пойнтов
42%
27%
Комментарии к матчу