18.06.2025
Смотреть онлайн Braswell/Magadan - Ghibaudo/Stephenson 18.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Тулса - МП: Braswell/Magadan — Ghibaudo/Stephenson . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 06:10 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Тулса - МП
Завершен
(6:2, 6:0)
2 : 0
18 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Braswell/Magadan - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Braswell/Magadan - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Ghibaudo/Stephenson - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Braswell/Magadan - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Ghibaudo/Stephenson - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Braswell/Magadan - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Braswell/Magadan - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Braswell/Magadan - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Braswell/Magadan - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Braswell/Magadan - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Braswell/Magadan - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Braswell/Magadan - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Braswell/Magadan - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Braswell/Magadan - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
1
Двойные ошибки
1
4
Выигрыш первой подачи
69%
58%
Реализация брейк - пойнтов
50%
0%
