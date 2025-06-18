18.06.2025
Смотреть онлайн Менелаос Эфстафиу - Александр Брайнин 18.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Nyiregyhaza: Менелаос Эфстафиу — Александр Брайнин . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Nyiregyhaza
Завершен
(6:2, 7:5)
(6:2, 7:5)
2 : 0
18 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Melios Efstathiou - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Melios Efstathiou - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Александр Брайнин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Melios Efstathiou - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Melios Efstathiou - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Melios Efstathiou - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Александр Брайнин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Melios Efstathiou - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Александр Брайнин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Melios Efstathiou - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Александр Брайнин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Melios Efstathiou - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Melios Efstathiou - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Александр Брайнин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Александр Брайнин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Melios Efstathiou - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Александр Брайнин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Melios Efstathiou - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Melios Efstathiou - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 20 - Melios Efstathiou - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
3
Двойные ошибки
4
4
Выигрыш первой подачи
71%
58%
Реализация брейк - пойнтов
36%
25%
Комментарии к матчу