18.06.2025
Смотреть онлайн Крис Ван Вик - Вадим Коновчук 18.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Monastir: Крис Ван Вик — Вадим Коновчук . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Monastir
Завершен
(5:7, 7:6, 6:4)
2 : 1
18 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Крис Ван Вик - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Крис Ван Вик - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Вадим Коновчук - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Крис Ван Вик - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Крис Ван Вик - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Вадим Коновчук - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Вадим Коновчук - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 8 - Вадим Коновчук - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Вадим Коновчук - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Крис Ван Вик - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Вадим Коновчук - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Вадим Коновчук - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Крис Ван Вик - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Вадим Коновчук - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Вадим Коновчук - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Вадим Коновчук - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Крис Ван Вик - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Вадим Коновчук - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Крис Ван Вик - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Крис Ван Вик - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 21 - Вадим Коновчук - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 22 - Крис Ван Вик - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 23 - Крис Ван Вик - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 24 - Вадим Коновчук - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 26 - Крис Ван Вик - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 27 - Вадим Коновчук - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 28 - Вадим Коновчук - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 29 - Вадим Коновчук - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 30 - Крис Ван Вик - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 31 - Крис Ван Вик - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 32 - Крис Ван Вик - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 33 - Крис Ван Вик - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 34 - Вадим Коновчук - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 35 - Крис Ван Вик - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
6
3
Двойные ошибки
9
7
Выигрыш первой подачи
64%
52%
Реализация брейк - пойнтов
50%
57%
