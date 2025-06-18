18.06.2025
Смотреть онлайн Luis Garcia Paez - Tristan Stringer 18.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Mungia-Laukariz: Luis Garcia Paez — Tristan Stringer . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Mungia-Laukariz
Завершен
(1:6, 6:7)
(1:6, 6:7)
0 : 2
18 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Tristan Stringer - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Tristan Stringer - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Tristan Stringer - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Tristan Stringer - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Luis Garcia Paez - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Tristan Stringer - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Tristan Stringer - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Luis Garcia Paez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Luis Garcia Paez - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Tristan Stringer - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Luis Garcia Paez - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Tristan Stringer - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Tristan Stringer - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Luis Garcia Paez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 15 - Tristan Stringer - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Tristan Stringer - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Luis Garcia Paez - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Luis Garcia Paez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Tristan Stringer - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
4
Двойные ошибки
1
5
Выигрыш первой подачи
58%
63%
Реализация брейк - пойнтов
38%
46%
Комментарии к матчу