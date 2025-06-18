18.06.2025
Смотреть онлайн Анджелина Виргес - Леа Нильссон 18.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Ystad: Анджелина Виргес — Леа Нильссон . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 11:15 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Ystad
Завершен
(7:5, 3:6, 1:6)
(7:5, 3:6, 1:6)
1 : 2
18 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Анджелина Виргес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Леа Нильссон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 3 - Леа Нильссон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Леа Нильссон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Анджелина Виргес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Анджелина Виргес - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Леа Нильссон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Леа Нильссон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 9 - Анджелина Виргес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Анджелина Виргес - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Анджелина Виргес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Анджелина Виргес - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Леа Нильссон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Анджелина Виргес - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Леа Нильссон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Леа Нильссон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Анджелина Виргес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Леа Нильссон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Леа Нильссон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Анджелина Виргес - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Леа Нильссон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 22 - Леа Нильссон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 23 - Анджелина Виргес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 24 - Леа Нильссон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 25 - Леа Нильссон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 26 - Леа Нильссон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 27 - Леа Нильссон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 28 - Леа Нильссон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
3
Двойные ошибки
8
9
Выигрыш первой подачи
49%
60%
Реализация брейк - пойнтов
60%
90%
Комментарии к матчу