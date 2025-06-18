18.06.2025
Смотреть онлайн Анастасия Аббаньято - Ребекка Мунк Мортенсен 18.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Ystad: Анастасия Аббаньято — Ребекка Мунк Мортенсен . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 11:15 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Ystad
Завершен
(6:3, 7:6)
(6:3, 7:6)
2 : 0
18 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Анастасия Аббаньято - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Ребекка Мунк Мортенсен - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Анастасия Аббаньято - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Ребекка Мунк Мортенсен - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Анастасия Аббаньято - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Анастасия Аббаньято - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Анастасия Аббаньято - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Ребекка Мунк Мортенсен - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Анастасия Аббаньято - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Анастасия Аббаньято - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Ребекка Мунк Мортенсен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 12 - Ребекка Мунк Мортенсен - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Анастасия Аббаньято - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Ребекка Мунк Мортенсен - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Анастасия Аббаньято - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Анастасия Аббаньято - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Анастасия Аббаньято - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Ребекка Мунк Мортенсен - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Ребекка Мунк Мортенсен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - Анастасия Аббаньято - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 21 - Ребекка Мунк Мортенсен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
4
1
Двойные ошибки
5
9
Выигрыш первой подачи
64%
62%
Реализация брейк - пойнтов
33%
25%
Комментарии к матчу