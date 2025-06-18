18.06.2025
Смотреть онлайн Бенджамин Торрес - Игорь Кудряшов 18.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Kursumlijska Banja: Бенджамин Торрес — Игорь Кудряшов . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Kursumlijska Banja
Завершен
(3:6, 2:6)
0 : 2
18 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Benjamin I Torres Fernandez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Benjamin I Torres Fernandez - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Игорь Кудряшов - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Игорь Кудряшов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 5 - Игорь Кудряшов - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Benjamin I Torres Fernandez - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Игорь Кудряшов - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Игорь Кудряшов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Игорь Кудряшов - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Игорь Кудряшов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Benjamin I Torres Fernandez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 12 - Benjamin I Torres Fernandez - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Игорь Кудряшов - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Игорь Кудряшов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Игорь Кудряшов - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Игорь Кудряшов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Игорь Кудряшов - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
2
3
Выигрыш первой подачи
55%
79%
Реализация брейк - пойнтов
67%
56%
Комментарии к матчу