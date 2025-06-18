18.06.2025
Смотреть онлайн Алдин Сеткич - Венедикт Цирикидзе 18.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Кайсери: Алдин Сеткич — Венедикт Цирикидзе . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Кайсери
Завершен
(6:7, 6:3, 6:3)
2 : 1
18 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Алдин Сеткич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Алдин Сеткич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Венедикт Цирикидзе - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Алдин Сеткич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Венедикт Цирикидзе - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Венедикт Цирикидзе - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Венедикт Цирикидзе - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Алдин Сеткич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Венедикт Цирикидзе - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Алдин Сеткич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Венедикт Цирикидзе - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Алдин Сеткич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Алдин Сеткич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Алдин Сеткич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Венедикт Цирикидзе - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Венедикт Цирикидзе - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Алдин Сеткич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Венедикт Цирикидзе - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Алдин Сеткич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Алдин Сеткич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 22 - Алдин Сеткич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 23 - Венедикт Цирикидзе - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 24 - Алдин Сеткич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 25 - Венедикт Цирикидзе - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 26 - Венедикт Цирикидзе - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 27 - Алдин Сеткич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 28 - Алдин Сеткич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 29 - Алдин Сеткич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 30 - Алдин Сеткич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 31 - Алдин Сеткич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
3
2
Двойные ошибки
6
12
Выигрыш первой подачи
69%
68%
Реализация брейк - пойнтов
40%
33%
Комментарии к матчу