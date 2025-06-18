18.06.2025
Смотреть онлайн Ricard Novell - Жюль Леру 18.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Кайсери: Ricard Novell — Жюль Леру . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Кайсери
Завершен
(7:6, 6:4)
2 : 0
18 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Жюль Леру - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Ricard Novell - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 3 - Жюль Леру - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Жюль Леру - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Ricard Novell - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Жюль Леру - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Ricard Novell - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Жюль Леру - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Ricard Novell - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Ricard Novell - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Ricard Novell - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Жюль Леру - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Ricard Novell - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Ricard Novell - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Ricard Novell - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Жюль Леру - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Жюль Леру - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Ricard Novell - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Жюль Леру - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Ricard Novell - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 22 - Жюль Леру - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Ricard Novell - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
8
Двойные ошибки
7
13
Выигрыш первой подачи
59%
71%
Реализация брейк - пойнтов
40%
43%
