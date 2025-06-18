18.06.2025
Смотреть онлайн Вишая Тронгчароенчаикул - Томоширо Масабаяси 18.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Luzhou: Вишая Тронгчароенчаикул — Томоширо Масабаяси . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Luzhou
Завершен
(6:4, 6:7, 6:1)
2 : 1
18 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Вишая Тронгчароенчаикул - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Томоширо Масабаяси - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Вишая Тронгчароенчаикул - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Томоширо Масабаяси - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Вишая Тронгчароенчаикул - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Томоширо Масабаяси - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Вишая Тронгчароенчаикул - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Томоширо Масабаяси - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Вишая Тронгчароенчаикул - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Вишая Тронгчароенчаикул - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Вишая Тронгчароенчаикул - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Томоширо Масабаяси - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Вишая Тронгчароенчаикул - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Томоширо Масабаяси - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Вишая Тронгчароенчаикул - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Томоширо Масабаяси - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Вишая Тронгчароенчаикул - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Томоширо Масабаяси - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Вишая Тронгчароенчаикул - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Томоширо Масабаяси - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Вишая Тронгчароенчаикул - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Томоширо Масабаяси - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 24 - Вишая Тронгчароенчаикул - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 25 - Вишая Тронгчароенчаикул - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 26 - Томоширо Масабаяси - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 27 - Вишая Тронгчароенчаикул - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 28 - Вишая Тронгчароенчаикул - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 29 - Вишая Тронгчароенчаикул - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 30 - Вишая Тронгчароенчаикул - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
10
3
Двойные ошибки
4
6
Выигрыш первой подачи
93%
65%
Реализация брейк - пойнтов
40%
0%
