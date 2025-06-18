Текстовая трансляция

Гейм 1 - Вишая Тронгчароенчаикул - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 2 - Томоширо Масабаяси - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 3 - Вишая Тронгчароенчаикул - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 4 - Томоширо Масабаяси - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 5 - Вишая Тронгчароенчаикул - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 6 - Томоширо Масабаяси - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 7 - Вишая Тронгчароенчаикул - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 8 - Томоширо Масабаяси - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 9 - Вишая Тронгчароенчаикул - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 10 - Вишая Тронгчароенчаикул - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 11 - Вишая Тронгчароенчаикул - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 12 - Томоширо Масабаяси - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 13 - Вишая Тронгчароенчаикул - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 14 - Томоширо Масабаяси - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 15 - Вишая Тронгчароенчаикул - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 16 - Томоширо Масабаяси - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 17 - Вишая Тронгчароенчаикул - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 18 - Томоширо Масабаяси - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 19 - Вишая Тронгчароенчаикул - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 20 - Томоширо Масабаяси - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 21 - Вишая Тронгчароенчаикул - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 22 - Томоширо Масабаяси - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 24 - Вишая Тронгчароенчаикул - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 25 - Вишая Тронгчароенчаикул - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 26 - Томоширо Масабаяси - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 27 - Вишая Тронгчароенчаикул - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 28 - Вишая Тронгчароенчаикул - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40

Гейм 29 - Вишая Тронгчароенчаикул - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0