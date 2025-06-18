18.06.2025
Смотреть онлайн Minghui Zhang - Егор Герасимов 18.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Luzhou: Minghui Zhang — Егор Герасимов . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Luzhou
Завершен
(2:6, 1:6)
0 : 2
18 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Егор Герасимов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Егор Герасимов - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Егор Герасимов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Егор Герасимов - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Minghui Zhang - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Егор Герасимов - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Minghui Zhang - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Егор Герасимов - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Егор Герасимов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 10 - Егор Герасимов - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Minghui Zhang - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Егор Герасимов - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Егор Герасимов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Егор Герасимов - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Егор Герасимов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
3
8
Двойные ошибки
4
1
Выигрыш первой подачи
55%
83%
Реализация брейк - пойнтов
0%
45%
