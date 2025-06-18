Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
18.06.2025

Смотреть онлайн Mutsumi Uemura - Канна Соэда 18.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Sapporo: Mutsumi UemuraКанна Соэда . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .

МСК
ITF W15 Sapporo
Mutsumi Uemura
Завершен
(5:7, 7:5, 7:6)
2 : 1
18 июня 2025
Канна Соэда
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Mutsumi Uemura - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Mutsumi Uemura - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Mutsumi Uemura - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Канна Соэда - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Канна Соэда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Mutsumi Uemura - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Mutsumi Uemura - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Канна Соэда - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Канна Соэда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Канна Соэда - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Канна Соэда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 12 - Канна Соэда - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Канна Соэда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Канна Соэда - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Mutsumi Uemura - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Mutsumi Uemura - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Канна Соэда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 18 - Mutsumi Uemura - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Mutsumi Uemura - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Канна Соэда - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Канна Соэда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 22 - Mutsumi Uemura - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 23 - Mutsumi Uemura - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 24 - Mutsumi Uemura - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 25 - Mutsumi Uemura - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 26 - Mutsumi Uemura - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 27 - Канна Соэда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 28 - Канна Соэда - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 29 - Mutsumi Uemura - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 30 - Mutsumi Uemura - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 31 - Mutsumi Uemura - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 32 - Канна Соэда - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 33 - Канна Соэда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 34 - Канна Соэда - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 35 - Канна Соэда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 36 - Mutsumi Uemura - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Статистика матча

Эйсы
2
0
Двойные ошибки
6
12
Выигрыш первой подачи
58%
55%
Реализация брейк - пойнтов
50%
45%
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
ATP Файналс
ATP Файналс
Итоговый чемпионат ATP — пары
Итоговый чемпионат ATP — пары
иконка Популярные матчи
Лада Лада
ЦСКА ЦСКА
16 Декабря
18:00
Локомотив Локомотив
Динамо Минск Динамо Минск
16 Декабря
19:00
СКА СКА
Куньлунь Ред Стар Куньлунь Ред Стар
16 Декабря
19:30
Кардифф Кардифф
Челси Челси
16 Декабря
23:00
Динамо Москва Динамо Москва
Спартак Спартак
16 Декабря
19:30
Автомобилист Автомобилист
Барыс Барыс
16 Декабря
17:00
Сибирь Сибирь
Авангард Авангард
16 Декабря
15:30
Нефтехимик Нефтехимик
Торпедо Торпедо
16 Декабря
19:00
AK Барс AK Барс
Салават Юлаев Салават Юлаев
16 Декабря
19:00
Арсенал Арсенал
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
16 Декабря
22:45
иконка Рейтинг
Рейтинг ATP
Рейтинг WTA