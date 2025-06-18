18.06.2025
Смотреть онлайн Mutsumi Uemura - Канна Соэда 18.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Sapporo: Mutsumi Uemura — Канна Соэда . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Sapporo
Завершен
(5:7, 7:5, 7:6)
(5:7, 7:5, 7:6)
2 : 1
18 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Mutsumi Uemura - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Mutsumi Uemura - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Mutsumi Uemura - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Канна Соэда - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Канна Соэда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Mutsumi Uemura - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Mutsumi Uemura - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Канна Соэда - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Канна Соэда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Канна Соэда - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Канна Соэда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 12 - Канна Соэда - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Канна Соэда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Канна Соэда - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Mutsumi Uemura - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Mutsumi Uemura - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Канна Соэда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 18 - Mutsumi Uemura - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Mutsumi Uemura - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Канна Соэда - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Канна Соэда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 22 - Mutsumi Uemura - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 23 - Mutsumi Uemura - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 24 - Mutsumi Uemura - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 25 - Mutsumi Uemura - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 26 - Mutsumi Uemura - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 27 - Канна Соэда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 28 - Канна Соэда - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 29 - Mutsumi Uemura - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 30 - Mutsumi Uemura - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 31 - Mutsumi Uemura - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 32 - Канна Соэда - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 33 - Канна Соэда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 34 - Канна Соэда - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 35 - Канна Соэда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 36 - Mutsumi Uemura - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
2
0
Двойные ошибки
6
12
Выигрыш первой подачи
58%
55%
Реализация брейк - пойнтов
50%
45%
Комментарии к матчу