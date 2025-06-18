18.06.2025
Смотреть онлайн Justin Chung - Алафия Айени 18.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Newport Beach: Justin Chung — Алафия Айени . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 04:05 по московскому времени и пройдет на корте The Tennis Club at Newport Beach - Court 01.
МСК, Корт: The Tennis Club at Newport Beach - Court 01
UTR Pro Newport Beach
Завершен
(3:6, 4:6)
0 : 2
18 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Алафия Айени - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Алафия Айени - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 3 - Justin Chung - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Justin Chung - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Алафия Айени - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Алафия Айени - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Алафия Айени - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Justin Chung - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Алафия Айени - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Justin Chung - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Алафия Айени - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Justin Chung - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Justin Chung - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Алафия Айени - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Алафия Айени - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Justin Chung - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Алафия Айени - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Алафия Айени - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Алафия Айени - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
4
Двойные ошибки
0
4
Выигрыш первой подачи
57%
67%
Реализация брейк - пойнтов
40%
50%
Комментарии к матчу