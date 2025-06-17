17.06.2025
Смотреть онлайн Mischka Sinclaire Goenadi - Кэроланн Делоне 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международный — Кубок Билли Джин Кинг: Mischka Sinclaire Goenadi — Кэроланн Делоне . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 07:02 по московскому времени .
МСК
Кубок Билли Джин Кинг
Завершен
(6:2, 6:2)
2 : 0
17 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Mischka Sinclaire Goenadi - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Кэроланн Делоне - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Mischka Sinclaire Goenadi - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Mischka Sinclaire Goenadi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Mischka Sinclaire Goenadi - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Кэроланн Делоне - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Mischka Sinclaire Goenadi - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Mischka Sinclaire Goenadi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Mischka Sinclaire Goenadi - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Mischka Sinclaire Goenadi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Mischka Sinclaire Goenadi - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Mischka Sinclaire Goenadi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Mischka Sinclaire Goenadi - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Кэроланн Делоне - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Кэроланн Делоне - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Mischka Sinclaire Goenadi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
4
0
Двойные ошибки
0
4
Выигрыш первой подачи
68%
52%
Реализация брейк - пойнтов
71%
20%
Комментарии к матчу