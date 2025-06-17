17.06.2025
Смотреть онлайн Нигина Абдураимова - Shaira Hope Rivera 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международный — Кубок Билли Джин Кинг: Нигина Абдураимова — Shaira Hope Rivera . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 07:30 по московскому времени .
МСК
Кубок Билли Джин Кинг
Завершен
(2:6, 6:3, 3:6)
(2:6, 6:3, 3:6)
1 : 2
17 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Нигина Абдураимова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Shaira Hope Rivera - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Shaira Hope Rivera - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 4 - Shaira Hope Rivera - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Shaira Hope Rivera - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Shaira Hope Rivera - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Нигина Абдураимова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Shaira Hope Rivera - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Нигина Абдураимова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Нигина Абдураимова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Shaira Hope Rivera - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 12 - Нигина Абдураимова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 13 - Нигина Абдураимова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Shaira Hope Rivera - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Нигина Абдураимова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Shaira Hope Rivera - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Нигина Абдураимова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Shaira Hope Rivera - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Нигина Абдураимова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Shaira Hope Rivera - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Нигина Абдураимова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Shaira Hope Rivera - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 23 - Shaira Hope Rivera - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 24 - Shaira Hope Rivera - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 25 - Нигина Абдураимова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 26 - Shaira Hope Rivera - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
4
1
Двойные ошибки
7
5
Выигрыш первой подачи
76%
70%
Реализация брейк - пойнтов
20%
100%
Комментарии к матчу