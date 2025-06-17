17.06.2025
Смотреть онлайн Maralgoo Chogsomjav - Eva M Desvignes 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международный — Кубок Билли Джин Кинг: Maralgoo Chogsomjav — Eva M Desvignes . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 06:30 по московскому времени .
Кубок Билли Джин Кинг
Завершен
(4:6, 6:1, 7:5)
2 : 1
17 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Maralgoo Chogsomjav - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Maralgoo Chogsomjav - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Eva M Desvignes - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Eva M Desvignes - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Maralgoo Chogsomjav - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Eva M Desvignes - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Eva M Desvignes - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Maralgoo Chogsomjav - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Eva M Desvignes - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Eva M Desvignes - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Maralgoo Chogsomjav - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Eva M Desvignes - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Maralgoo Chogsomjav - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Maralgoo Chogsomjav - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 15 - Maralgoo Chogsomjav - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Maralgoo Chogsomjav - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 17 - Maralgoo Chogsomjav - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Eva M Desvignes - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Eva M Desvignes - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 20 - Eva M Desvignes - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Maralgoo Chogsomjav - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Maralgoo Chogsomjav - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 23 - Maralgoo Chogsomjav - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 24 - Maralgoo Chogsomjav - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 25 - Eva M Desvignes - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 26 - Eva M Desvignes - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 27 - Maralgoo Chogsomjav - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 28 - Maralgoo Chogsomjav - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 29 - Maralgoo Chogsomjav - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
2
2
Двойные ошибки
2
4
Выигрыш первой подачи
59%
68%
Реализация брейк - пойнтов
64%
42%
