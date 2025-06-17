17.06.2025
Смотреть онлайн Сафина Хабибрахманова - Irin Chung 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международный — Кубок Билли Джин Кинг: Сафина Хабибрахманова — Irin Chung . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
Кубок Билли Джин Кинг
Завершен
(6:0, 5:0)
2 : 0
17 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Сафина Хабибрахманова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Сафина Хабибрахманова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Сафина Хабибрахманова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Сафина Хабибрахманова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Сафина Хабибрахманова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Сафина Хабибрахманова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Сафина Хабибрахманова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Сафина Хабибрахманова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Сафина Хабибрахманова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 10 - Сафина Хабибрахманова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Сафина Хабибрахманова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Сафина Хабибрахманова - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
1
6
Выигрыш первой подачи
74%
46%
Реализация брейк - пойнтов
46%
0%
Комментарии к матчу