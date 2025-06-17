17.06.2025
Смотреть онлайн Daria Shubina - Tennielle Madis 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международный — Кубок Билли Джин Кинг: Daria Shubina — Tennielle Madis . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
Кубок Билли Джин Кинг
Завершен
(4:6, 6:3, 6:1)
2 : 1
17 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Daria Shubina - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Tennielle Madis - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Tennielle Madis - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 4 - Daria Shubina - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Daria Shubina - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Tennielle Madis - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Tennielle Madis - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Tennielle Madis - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Daria Shubina - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Tennielle Madis - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Tennielle Madis - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Daria Shubina - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 13 - Tennielle Madis - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Daria Shubina - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Daria Shubina - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Tennielle Madis - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Daria Shubina - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Daria Shubina - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Daria Shubina - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Daria Shubina - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 21 - Daria Shubina - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 22 - Tennielle Madis - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 23 - Daria Shubina - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 24 - Daria Shubina - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 25 - Daria Shubina - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 26 - Daria Shubina - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
2
Двойные ошибки
7
2
Выигрыш первой подачи
74%
59%
Реализация брейк - пойнтов
58%
50%
