17.06.2025
Смотреть онлайн Martaa Chogsomjav - Audrey Tong 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международный — Кубок Билли Джин Кинг: Martaa Chogsomjav — Audrey Tong . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
Кубок Билли Джин Кинг
Завершен
(6:1, 6:1)
2 : 0
17 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Audrey Tong - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Martaa Chogsomjav - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Martaa Chogsomjav - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Martaa Chogsomjav - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Martaa Chogsomjav - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Martaa Chogsomjav - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Martaa Chogsomjav - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Martaa Chogsomjav - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Martaa Chogsomjav - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Martaa Chogsomjav - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Martaa Chogsomjav - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Audrey Tong - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Martaa Chogsomjav - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Martaa Chogsomjav - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
4
5
Выигрыш первой подачи
75%
43%
Реализация брейк - пойнтов
60%
17%
