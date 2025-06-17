17.06.2025
Смотреть онлайн Маттео Фондриест - Бенджамин Торрес 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Kursumlijska Banja: Маттео Фондриест — Бенджамин Торрес . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Kursumlijska Banja
Завершен
(6:7, 7:5, 1:0)
(6:7, 7:5, 1:0)
2 : 1
17 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Маттео Фондриест - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Benjamin I Torres Fernandez - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Маттео Фондриест - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Benjamin I Torres Fernandez - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Benjamin I Torres Fernandez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Benjamin I Torres Fernandez - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Маттео Фондриест - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Benjamin I Torres Fernandez - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Маттео Фондриест - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Маттео Фондриест - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Маттео Фондриест - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Benjamin I Torres Fernandez - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Benjamin I Torres Fernandez - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Маттео Фондриест - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Маттео Фондриест - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 17 - Benjamin I Torres Fernandez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Benjamin I Torres Fernandez - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Benjamin I Torres Fernandez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - Benjamin I Torres Fernandez - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Маттео Фондриест - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Маттео Фондриест - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 23 - Маттео Фондриест - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 24 - Маттео Фондриест - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 25 - Маттео Фондриест - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
7
0
Двойные ошибки
3
1
Выигрыш первой подачи
64%
55%
Реализация брейк - пойнтов
40%
27%
Комментарии к матчу