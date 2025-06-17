17.06.2025
Смотреть онлайн Игнасио Антонино Бечерра Отарола - Бруно Фернандес 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Kursumlijska Banja: Игнасио Антонино Бечерра Отарола — Бруно Фернандес . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Kursumlijska Banja
Завершен
(5:7, 2:5)
0 : 2
17 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Бруно Фернандес - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Бруно Фернандес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 3 - Игнасио Антонино Бечерра Отарола - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Бруно Фернандес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Бруно Фернандес - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Игнасио Антонино Бечерра Отарола - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Игнасио Антонино Бечерра Отарола - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Игнасио Антонино Бечерра Отарола - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Бруно Фернандес - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Игнасио Антонино Бечерра Отарола - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Бруно Фернандес - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Бруно Фернандес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Бруно Фернандес - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Игнасио Антонино Бечерра Отарола - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Бруно Фернандес - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Бруно Фернандес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Бруно Фернандес - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Игнасио Антонино Бечерра Отарола - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Бруно Фернандес - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Бруно Фернандес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
2
Двойные ошибки
2
4
Выигрыш первой подачи
52%
74%
Реализация брейк - пойнтов
14%
36%
