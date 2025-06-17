Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
17.06.2025

Смотреть онлайн Игнасио Антонино Бечерра Отарола - Бруно Фернандес 17.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Kursumlijska Banja: Игнасио Антонино Бечерра ОтаролаБруно Фернандес . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени .

МСК
ITF M15 Kursumlijska Banja
Игнасио Антонино Бечерра Отарола
Завершен
(5:7, 2:5)
0 : 2
17 июня 2025
Бруно Фернандес
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Бруно Фернандес - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Бруно Фернандес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 3 - Игнасио Антонино Бечерра Отарола - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Бруно Фернандес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Бруно Фернандес - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Игнасио Антонино Бечерра Отарола - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Игнасио Антонино Бечерра Отарола - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Игнасио Антонино Бечерра Отарола - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Бруно Фернандес - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Игнасио Антонино Бечерра Отарола - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Бруно Фернандес - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Бруно Фернандес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Бруно Фернандес - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Игнасио Антонино Бечерра Отарола - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Бруно Фернандес - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Бруно Фернандес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Бруно Фернандес - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Игнасио Антонино Бечерра Отарола - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Бруно Фернандес - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Бруно Фернандес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Статистика матча

Эйсы
0
2
Двойные ошибки
2
4
Выигрыш первой подачи
52%
74%
Реализация брейк - пойнтов
14%
36%
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
ATP Файналс
ATP Файналс
Итоговый чемпионат ATP — пары
Итоговый чемпионат ATP — пары
иконка Популярные матчи
Рома Рома
Комо Комо
15 Декабря
22:45
Райо Вальекано Райо Вальекано
Реал Бетис Реал Бетис
15 Декабря
23:00
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Борнмут Борнмут
15 Декабря
23:00
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
Ижсталь Ижевск Ижсталь Ижевск
15 Декабря
18:30
Team Falcons Team Falcons
Team Spirit Team Spirit
15 Декабря
17:30
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
ХК Торос Нефтекамск ХК Торос Нефтекамск
15 Декабря
18:30
Динамо Москва U20 Динамо Москва U20
МХК Спартак МХК Спартак
15 Декабря
19:30
Динамо-Алтай Динамо-Алтай
Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург
15 Декабря
15:00
Металлург Новокузнецк Металлург Новокузнецк
СКА-Нева СКА-Нева
15 Декабря
15:00
PARIVISION PARIVISION
Nigma Galaxy Nigma Galaxy
15 Декабря
21:00
иконка Рейтинг
Рейтинг ATP
Рейтинг WTA