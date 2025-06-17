17.06.2025
Смотреть онлайн Бенджамин Торреальба - Лаутаро Агустин Фалабелла 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Kursumlijska Banja: Бенджамин Торреальба — Лаутаро Агустин Фалабелла . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Kursumlijska Banja
Завершен
(3:6, 6:1, 6:4)
2 : 1
17 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Лаутаро Агустин Фалабелла - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Лаутаро Агустин Фалабелла - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Лаутаро Агустин Фалабелла - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Бенджамин Торреальба - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Лаутаро Агустин Фалабелла - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Бенджамин Торреальба - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Бенджамин Торреальба - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Лаутаро Агустин Фалабелла - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Лаутаро Агустин Фалабелла - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Бенджамин Торреальба - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Бенджамин Торреальба - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Бенджамин Торреальба - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Лаутаро Агустин Фалабелла - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Бенджамин Торреальба - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Бенджамин Торреальба - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Бенджамин Торреальба - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Лаутаро Агустин Фалабелла - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Бенджамин Торреальба - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Бенджамин Торреальба - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - Бенджамин Торреальба - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 21 - Лаутаро Агустин Фалабелла - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 22 - Бенджамин Торреальба - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Лаутаро Агустин Фалабелла - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 24 - Лаутаро Агустин Фалабелла - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 25 - Бенджамин Торреальба - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 26 - Бенджамин Торреальба - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
6
1
Двойные ошибки
1
5
Выигрыш первой подачи
67%
61%
Реализация брейк - пойнтов
50%
30%
