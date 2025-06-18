18.06.2025
Смотреть онлайн Марк Полманс - Nikola Jovic 18.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Kursumlijska Banja: Марк Полманс — Nikola Jovic . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Kursumlijska Banja
Завершен
(1:6, 5:7)
0 : 2
18 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Марк Полманс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Nikola Jovic - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Nikola Jovic - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 4 - Nikola Jovic - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Nikola Jovic - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 6 - Nikola Jovic - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Nikola Jovic - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Nikola Jovic - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Марк Полманс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Марк Полманс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Nikola Jovic - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Nikola Jovic - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Марк Полманс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Nikola Jovic - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Марк Полманс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Nikola Jovic - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Марк Полманс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Nikola Jovic - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Nikola Jovic - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
2
2
Двойные ошибки
3
4
Выигрыш первой подачи
61%
67%
Реализация брейк - пойнтов
25%
62%
