Текстовая трансляция

Гейм 1 - Лука Пау - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 2 - С Д Пражвал Дев - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 3 - Лука Пау - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 4 - С Д Пражвал Дев - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 5 - С Д Пражвал Дев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 6 - С Д Пражвал Дев - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 7 - Лука Пау - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 8 - С Д Пражвал Дев - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 9 - С Д Пражвал Дев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40

Гейм 10 - Лука Пау - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 11 - Лука Пау - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 12 - С Д Пражвал Дев - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 13 - Лука Пау - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 14 - Лука Пау - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 15 - Лука Пау - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 16 - Лука Пау - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 17 - С Д Пражвал Дев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 18 - Лука Пау - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 19 - Лука Пау - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 20 - С Д Пражвал Дев - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 21 - Лука Пау - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 22 - Лука Пау - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 23 - Лука Пау - взял свою подачу со счетом 15-40