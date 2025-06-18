18.06.2025
Смотреть онлайн Лука Пау - С Д Пражвал Дев 18.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Монастир: Лука Пау — С Д Пражвал Дев . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Монастир
Завершен
(3:6, 6:1, 5:2)
2 : 1
18 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Лука Пау - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - С Д Пражвал Дев - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Лука Пау - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - С Д Пражвал Дев - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - С Д Пражвал Дев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - С Д Пражвал Дев - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Лука Пау - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - С Д Пражвал Дев - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - С Д Пражвал Дев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 10 - Лука Пау - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Лука Пау - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - С Д Пражвал Дев - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Лука Пау - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Лука Пау - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Лука Пау - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Лука Пау - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - С Д Пражвал Дев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Лука Пау - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 19 - Лука Пау - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - С Д Пражвал Дев - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Лука Пау - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 22 - Лука Пау - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 23 - Лука Пау - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 24 - Лука Пау - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
2
2
Двойные ошибки
5
5
Выигрыш первой подачи
65%
64%
Реализация брейк - пойнтов
50%
38%
Комментарии к матчу