Смотреть онлайн Kristina Kovgan - Ива Иванова 17.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Kursumlijska Banja: Kristina Kovgan — Ива Иванова . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 12:20 по московскому времени .