17.06.2025
Kristina Kovgan - Ива Иванова 17.06.2025.
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Kursumlijska Banja: Kristina Kovgan — Ива Иванова . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 12:20 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Kursumlijska Banja
Завершен
(1:6, 1:6)
0 : 2
17 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Ива Иванова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Ива Иванова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Ива Иванова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Ива Иванова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Kristina Kovgan - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Ива Иванова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Ива Иванова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Ива Иванова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Ива Иванова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Kristina Kovgan - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Ива Иванова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Ива Иванова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Ива Иванова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 14 - Ива Иванова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
2
5
Выигрыш первой подачи
22%
83%
Реализация брейк - пойнтов
100%
75%
