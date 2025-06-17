17.06.2025
Смотреть онлайн Федерика Сакко - Andzhelina Kostova 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Kursumlijska Banja: Федерика Сакко — Andzhelina Kostova . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 10:30 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Kursumlijska Banja
Завершен
(6:1, 6:0)
(6:1, 6:0)
2 : 0
17 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Andzhelina Kostova - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Федерика Сакко - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Федерика Сакко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Федерика Сакко - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Федерика Сакко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Федерика Сакко - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Федерика Сакко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Федерика Сакко - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Федерика Сакко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 10 - Федерика Сакко - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Федерика Сакко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Федерика Сакко - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Федерика Сакко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
0
7
Выигрыш первой подачи
76%
35%
Реализация брейк - пойнтов
67%
0%
Комментарии к матчу