18.06.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Kursumlijska Banja: Екатерина Maklakova — Sophia Sanders . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Kursumlijska Banja
Завершен
(6:0, 6:2)
2 : 0
18 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Екатерина Maklakova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Екатерина Maklakova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Екатерина Maklakova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Екатерина Maklakova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Екатерина Maklakova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Екатерина Maklakova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Екатерина Maklakova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Sophia Sanders - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Екатерина Maklakova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Екатерина Maklakova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 11 - Екатерина Maklakova - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Екатерина Maklakova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Sophia Sanders - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Екатерина Maklakova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
3
2
Выигрыш первой подачи
78%
38%
Реализация брейк - пойнтов
75%
100%
