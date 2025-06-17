17.06.2025
Смотреть онлайн Пауло Андре Сараива Дос Сантос - Майкл Бассем Соби 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Монастир: Пауло Андре Сараива Дос Сантос — Майкл Бассем Соби . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Монастир
Завершен
(6:3, 6:4)
2 : 0
17 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Майкл Бассем Соби - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Paulo A S D Santos - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Майкл Бассем Соби - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Paulo A S D Santos - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Paulo A S D Santos - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Paulo A S D Santos - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Майкл Бассем Соби - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Paulo A S D Santos - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Paulo A S D Santos - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Майкл Бассем Соби - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Майкл Бассем Соби - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Paulo A S D Santos - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Майкл Бассем Соби - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Paulo A S D Santos - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Майкл Бассем Соби - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Paulo A S D Santos - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Paulo A S D Santos - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 18 - Paulo A S D Santos - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Paulo A S D Santos - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
11
5
Двойные ошибки
3
3
Выигрыш первой подачи
80%
62%
Реализация брейк - пойнтов
57%
33%
