17.06.2025
Смотреть онлайн Milutinovic/Tkachenko - Дятлова/Дятлова 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Kursumlijska Banja WD: Milutinovic/Tkachenko — Дятлова/Дятлова . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Kursumlijska Banja WD
Завершен
(1:6, 7:6, 0:1)
1 : 2
17 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Дятлова/Дятлова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Дятлова/Дятлова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Дятлова/Дятлова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 4 - Дятлова/Дятлова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Дятлова/Дятлова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Milutinovic/Tkachenko - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Дятлова/Дятлова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 8 - Milutinovic/Tkachenko - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Дятлова/Дятлова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Milutinovic/Tkachenko - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Дятлова/Дятлова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Milutinovic/Tkachenko - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Дятлова/Дятлова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Дятлова/Дятлова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Milutinovic/Tkachenko - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Дятлова/Дятлова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Milutinovic/Tkachenko - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Дятлова/Дятлова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Milutinovic/Tkachenko - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
2
0
Двойные ошибки
4
8
Выигрыш первой подачи
44%
62%
Реализация брейк - пойнтов
44%
64%
