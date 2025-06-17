17.06.2025
Смотреть онлайн Carlos Lopez Montagud - Альберто Моролли 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Cattolica: Carlos Lopez Montagud — Альберто Моролли . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 17:51 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Cattolica
Завершен
(6:2, 6:2)
2 : 0
17 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Carlos L-Montagud - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Альберто Моролли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Carlos L-Montagud - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Carlos L-Montagud - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Carlos L-Montagud - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Carlos L-Montagud - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Альберто Моролли - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Carlos L-Montagud - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Carlos L-Montagud - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Carlos L-Montagud - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Альберто Моролли - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Carlos L-Montagud - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Альберто Моролли - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Carlos L-Montagud - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Carlos L-Montagud - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Carlos L-Montagud - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
1
4
Двойные ошибки
1
4
Выигрыш первой подачи
71%
52%
Реализация брейк - пойнтов
45%
33%
Комментарии к матчу