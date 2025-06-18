18.06.2025
Смотреть онлайн Якопо Билардо - Matteo Mesaglio 18.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Cattolica: Якопо Билардо — Matteo Mesaglio . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Cattolica
Завершен
(6:0, 4:6, 1:6)
1 : 2
18 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Якопо Билардо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 2 - Якопо Билардо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Якопо Билардо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 4 - Якопо Билардо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Якопо Билардо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 6 - Якопо Билардо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Matteo Mesaglio - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Якопо Билардо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Matteo Mesaglio - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Matteo Mesaglio - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Якопо Билардо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Якопо Билардо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Matteo Mesaglio - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Якопо Билардо - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Matteo Mesaglio - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Matteo Mesaglio - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Matteo Mesaglio - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Matteo Mesaglio - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Matteo Mesaglio - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Якопо Билардо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Matteo Mesaglio - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 22 - Matteo Mesaglio - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
2
Двойные ошибки
3
3
Выигрыш первой подачи
55%
54%
Реализация брейк - пойнтов
31%
57%
