17.06.2025
Смотреть онлайн Hugo Ruiz Rodriguez - Alvaro Jimenez 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Mungia-Laukariz: Hugo Ruiz Rodriguez — Alvaro Jimenez . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Mungia-Laukariz
Завершен
(2:6, 4:6)
0 : 2
17 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Hugo Ruiz Rodriguez - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Alvaro Jimenez - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Alvaro Jimenez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Alvaro Jimenez - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Hugo Ruiz Rodriguez - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Alvaro Jimenez - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Alvaro Jimenez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Alvaro Jimenez - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Hugo Ruiz Rodriguez - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Alvaro Jimenez - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Hugo Ruiz Rodriguez - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Alvaro Jimenez - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Hugo Ruiz Rodriguez - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Alvaro Jimenez - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Hugo Ruiz Rodriguez - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Alvaro Jimenez - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Alvaro Jimenez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Alvaro Jimenez - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
1
3
Двойные ошибки
1
0
Выигрыш первой подачи
65%
69%
Реализация брейк - пойнтов
0%
60%
