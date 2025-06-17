17.06.2025
Смотреть онлайн Франко Риберо - Оскар Хосе Гутиеррез 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Nyiregyhaza: Франко Риберо — Оскар Хосе Гутиеррез . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Nyiregyhaza
Завершен
(1:6, 1:6)
0 : 2
17 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Оскар Хосе Гутиеррез - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Оскар Хосе Гутиеррез - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Оскар Хосе Гутиеррез - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Франко Риберо - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Оскар Хосе Гутиеррез - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Оскар Хосе Гутиеррез - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Оскар Хосе Гутиеррез - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Оскар Хосе Гутиеррез - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Оскар Хосе Гутиеррез - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Оскар Хосе Гутиеррез - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Оскар Хосе Гутиеррез - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Оскар Хосе Гутиеррез - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Франко Риберо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Оскар Хосе Гутиеррез - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
1
1
Двойные ошибки
3
2
Выигрыш первой подачи
39%
65%
Реализация брейк - пойнтов
50%
55%
Комментарии к матчу