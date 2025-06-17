17.06.2025
Смотреть онлайн Беатрис Зелтина - Изабелла Сван 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Ystad: Беатрис Зелтина — Изабелла Сван . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 11:15 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Ystad
Завершен
(6:2, 5:7, 0:1)
1 : 2
17 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Изабелла Сван - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Изабелла Сван - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Беатрис Зелтина - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Беатрис Зелтина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Беатрис Зелтина - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Беатрис Зелтина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Беатрис Зелтина - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Беатрис Зелтина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 9 - Беатрис Зелтина - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Изабелла Сван - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Беатрис Зелтина - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Беатрис Зелтина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Беатрис Зелтина - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Изабелла Сван - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Беатрис Зелтина - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Изабелла Сван - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Изабелла Сван - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 18 - Изабелла Сван - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Изабелла Сван - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - Изабелла Сван - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
5
2
Выигрыш первой подачи
57%
50%
Реализация брейк - пойнтов
44%
43%
