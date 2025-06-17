Смотреть онлайн Беатрис Зелтина - Изабелла Сван 17.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Ystad: Беатрис Зелтина — Изабелла Сван . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 11:15 по московскому времени .