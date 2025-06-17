17.06.2025
Смотреть онлайн Ребекка Мунк Мортенсен - Emma Kamper 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Ystad: Ребекка Мунк Мортенсен — Emma Kamper . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 11:15 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Ystad
Завершен
(7:5, 6:2)
(7:5, 6:2)
2 : 0
17 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Emma Kamper - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Emma Kamper - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Emma Kamper - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Ребекка Мунк Мортенсен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Ребекка Мунк Мортенсен - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Emma Kamper - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Emma Kamper - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Ребекка Мунк Мортенсен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Ребекка Мунк Мортенсен - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Ребекка Мунк Мортенсен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 11 - Ребекка Мунк Мортенсен - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Ребекка Мунк Мортенсен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Ребекка Мунк Мортенсен - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Emma Kamper - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Ребекка Мунк Мортенсен - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Emma Kamper - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Ребекка Мунк Мортенсен - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Ребекка Мунк Мортенсен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Ребекка Мунк Мортенсен - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Ребекка Мунк Мортенсен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
1
1
Двойные ошибки
3
4
Выигрыш первой подачи
66%
58%
Реализация брейк - пойнтов
67%
60%
Комментарии к матчу