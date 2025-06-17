17.06.2025
Смотреть онлайн Анджелина Виргес - Matylda Burylo 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Ystad: Анджелина Виргес — Matylda Burylo . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 11:15 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Ystad
Завершен
(6:2, 6:2)
2 : 0
17 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Matylda Burylo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Анджелина Виргес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Анджелина Виргес - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Анджелина Виргес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Анджелина Виргес - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Анджелина Виргес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Matylda Burylo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Анджелина Виргес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 9 - Анджелина Виргес - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Анджелина Виргес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Matylda Burylo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Анджелина Виргес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Анджелина Виргес - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Анджелина Виргес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Matylda Burylo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Анджелина Виргес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
5
4
Выигрыш первой подачи
68%
31%
Реализация брейк - пойнтов
73%
57%
