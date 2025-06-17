17.06.2025
Смотреть онлайн Катарина Йокич - Ида Йоханссон 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Ystad: Катарина Йокич — Ида Йоханссон . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 11:15 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Ystad
Завершен
(3:6, 6:2, 0:1)
(3:6, 6:2, 0:1)
1 : 2
17 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Ида Йоханссон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Катарина Йокич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Ида Йоханссон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Катарина Йокич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Ида Йоханссон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Катарина Йокич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Ида Йоханссон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Ида Йоханссон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Ида Йоханссон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Катарина Йокич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Ида Йоханссон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Катарина Йокич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Катарина Йокич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Катарина Йокич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Ида Йоханссон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Катарина Йокич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Катарина Йокич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
4
1
Двойные ошибки
3
5
Выигрыш первой подачи
73%
62%
Реализация брейк - пойнтов
20%
50%
Комментарии к матчу