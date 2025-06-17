17.06.2025
Смотреть онлайн Абель Форгер - Тимо Легоут 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Duffel: Абель Форгер — Тимо Легоут . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Duffel
Завершен
(6:3, 2:0)
2 : 0
17 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Тимо Легоут - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Абель Форгер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Абель Форгер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Тимо Легоут - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Абель Форгер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Абель Форгер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Тимо Легоут - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Абель Форгер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Абель Форгер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Абель Форгер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Абель Форгер - взял свою подачу со счетом 15-40
Отказ от игnры
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
7
3
Выигрыш первой подачи
71%
39%
Реализация брейк - пойнтов
57%
25%
Комментарии к матчу