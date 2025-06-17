17.06.2025
Смотреть онлайн Григорий Ломакин - Киан Сун 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Luzhou: Григорий Ломакин — Киан Сун . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Luzhou
Завершен
(2:6, 6:4, 1:0)
2 : 1
17 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Григорий Ломакин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Киан Сун - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Григорий Ломакин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Киан Сун - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Киан Сун - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Киан Сун - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Киан Сун - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Киан Сун - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Григорий Ломакин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Киан Сун - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Григорий Ломакин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Киан Сун - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Григорий Ломакин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Киан Сун - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Григорий Ломакин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Киан Сун - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Григорий Ломакин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Григорий Ломакин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
3
3
Двойные ошибки
2
3
Выигрыш первой подачи
79%
71%
Реализация брейк - пойнтов
20%
40%
