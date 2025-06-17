17.06.2025
Смотреть онлайн Берта Бонарди - Эшли Лэйхи 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Klosters: Берта Бонарди — Эшли Лэйхи . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Klosters
Завершен
(1:6, 3:6)
0 : 2
17 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Эшли Лэйхи - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Эшли Лэйхи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Эшли Лэйхи - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Эшли Лэйхи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Эшли Лэйхи - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Берта Бонарди - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Эшли Лэйхи - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Берта Бонарди - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Эшли Лэйхи - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Эшли Лэйхи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 11 - Эшли Лэйхи - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Берта Бонарди - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Эшли Лэйхи - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Берта Бонарди - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Эшли Лэйхи - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Эшли Лэйхи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
3
Двойные ошибки
5
1
Выигрыш первой подачи
53%
77%
Реализация брейк - пойнтов
0%
80%
