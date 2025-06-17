17.06.2025
Смотреть онлайн Катерина Цыгурова - Mariella Thamm 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Klosters: Катерина Цыгурова — Mariella Thamm . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Klosters
Завершен
(6:4, 2:6, 2:6)
1 : 2
17 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Катерина Цыгурова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Mariella Thamm - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Катерина Цыгурова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Катерина Цыгурова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Mariella Thamm - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Катерина Цыгурова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Mariella Thamm - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Mariella Thamm - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Катерина Цыгурова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Катерина Цыгурова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Mariella Thamm - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Mariella Thamm - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Mariella Thamm - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Катерина Цыгурова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Катерина Цыгурова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Mariella Thamm - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Mariella Thamm - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Mariella Thamm - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Катерина Цыгурова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 20 - Mariella Thamm - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 21 - Катерина Цыгурова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 22 - Mariella Thamm - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 23 - Mariella Thamm - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 24 - Mariella Thamm - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 25 - Mariella Thamm - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 26 - Mariella Thamm - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
2
Двойные ошибки
2
2
Выигрыш первой подачи
43%
62%
Реализация брейк - пойнтов
100%
53%
