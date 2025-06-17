17.06.2025
Смотреть онлайн Димитрис Сакелларидис - Noah Karma 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Клостерс: Димитрис Сакелларидис — Noah Karma . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Клостерс
Завершен
(4:6, 6:6)
(4:6, 6:6)
0 : 1
17 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Noah Karma - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Димитрис Сакелларидис - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Noah Karma - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Димитрис Сакелларидис - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Noah Karma - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Димитрис Сакелларидис - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Noah Karma - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Димитрис Сакелларидис - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Noah Karma - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Noah Karma - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Noah Karma - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Димитрис Сакелларидис - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Димитрис Сакелларидис - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 14 - Димитрис Сакелларидис - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Noah Karma - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Димитрис Сакелларидис - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Noah Karma - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Noah Karma - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Noah Karma - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Димитрис Сакелларидис - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Димитрис Сакелларидис - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 22 - Noah Karma - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
2
2
Двойные ошибки
1
1
Выигрыш первой подачи
66%
64%
Реализация брейк - пойнтов
33%
60%
Комментарии к матчу